Gayà, sobre el penalti: "No encuentro sentido a lo que me explicó el árbitro"

José Luis Gayà habló en tono indignado después del empate del Valencia ante el FC Barcelona en el Camp Nou. El lateral lamentó el penalti que Hernández Hernández le señaló en la primera parte sobre Antoine Griezmann y que de inicio le costó la expulsión.

La intervención del VAR dejó el asunto en tarjeta amarilla, pero se mantuvo el penalti. En palabras para 'Movistar+', Gayà habló con incredulidad sobre la acción y las explicaciones que le dio el árbitro.

"Lo voy a explicar de la manera más transparente posible. Leo conduce y yo estoy mal perfilado. Se la da a Griezmann y yo toco el balón y le puedo rozar atrás, pero el árbitro me dice que yo lo empujo", narró inicialmente.

"Le dicen del VAR que no hay empujón, pero va a verlo y ve un ligero contacto y por eso pita penalti, pero no es roja. Él piensa al principio que empujo a Griezmann. Luego, cuando lo ve, me dice que no hay empujón pero sí un pequeño toque y por eso es penalti", continuó.

"Yo no le encuentro sentido a lo que me ha explicado, la verdad", lamentó resignado Gayà, que pese a ello se mostró satisfecho por sacarle el empate (2-2) al Barça en otro partido decepcionante de los azulgranas.

"Fue un partido un poco loco. Hemos hecho un partido increíble, en los dos sentidos. Hemos tenido muchas ocasiones, incluso 0-2. Pero esto es lo que tiene el Barça, tienen al mejor del mundo y un gran equipo. Si no estás concentrado los 90 minutos, te marcan. Luego hemos creído que se podía ganar. Y hemos tenido alguna ocasión para el 2-3 pero bueno, me voy satisfecho por el punto", relató.

"En la primera parte he tenido una muy clara con Cheryshev, nos hemos estorbado un poco. Y me hace un paradón Ter Stegen. Personalmente me falta ritmo, pero me he ido cogiendo a lo largo del partido. A seguir trabajando", concluyó.