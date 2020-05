Gelson echó la culpa a Simeone de su fracaso en el Atlético

12 partidos en la temporada 2018-19. Es el bagaje de Gelson Martins en el Atlético de Madrid antes de su marcha al Mónaco. El portugués no cuajó y se marchó al Principado. Ahora relató que hubo un culpable, Simeone.

"Cuando quieres cambiar mucho a un jugador que tiene ciertas características, es complicado. Soy un jugador que necesita tener cierta libertad en el campo y cuando intentan amarrarme, las cosas no salen muy bien", dijo en 'O Jogo'.

Su caso recuerda al de Joao Félix, que todavía no ha mostrado su mejor nivel. Sin embargo, Gelson Martins quiere separarse del ahora jugador 'colchonero' y le deseó suerte.

"No son situaciones familiares. Joao Félix llegó en un entorno diferente. Es el fichaje más caro en la historia del club. El entrenador tiene que hacerlo sentir cómodo y no limitar si intervención. Si se imponen demasiadas reglas, no irá bien. Estoy seguro de que si lo hacen sentir cómodo, Joao tendrá un gran éxito en el Atlético", afirmó.

Gelson Martins no podrá volver a jugar hasta el mes de noviembre. El portugués, en el Mónaco, fue sancionado después de empujar al árbitro en el partido ante el Nîmes. El parón ha ampliado su tiempo de espera.