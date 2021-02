Genaro aparcó el 'play off' y centró el objetivo en la salvación

El Mirandés recibe este lunes 1 de marzo al Málaga en su feudo, un encuentro del que ha querido hablar Genaro Rodríguez, que destacó la importancia de conseguir los tres puntos para olvidar la última derrota ante la Ponferradina.

"El equipo salió un poco precipitado en cuanto a realizar nuestro juego. No nos encontramos cómodos con el balón. Hay que ser autocríticos y desde ahí mejorar de cara a esta semana que es larga para preparar bien el partido del lunes ante el Málaga", comentó ante la prensa el jugador español.

Y añadió: "No nos podemos hacer ilusiones con el 'play off', sin olvidarnos de nuestro objetivo primordial que es la salvación. El equipo debe pensar en conseguir cuanto antes los 50 puntos, pero sin precipitarnos. No debemos mirar más allá. Ahora toca enmendar los errores del partido ante la Ponfe".

"Tengo la suerte de ser polivalente. Si el míster me da unos guantes, pues me los pondré y hacerlo lo mejor posible. El otro día me tocó de lateral derecho. Ya había jugado anteriormente en esa posición, aunque no me siento tan cómodo como en otras. Creo que me defendí bastante bien", sentenció.