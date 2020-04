"Gente de Italia viene a Eslovenia al gimnasio o a echar gasolina"

En Nova Gorica, donde casi se tocan Eslovenia e Italia, juega ahora Diego Bardanca (León, 1993). El futbolista llegó allí en febrero pero a pesar de ello y, aunque el coronavirus se ha cruzado en su camino, no parece haber tenido dificultades de adaptación. 'EFE' habló con él.

Pregunta: En Eslovenia se permite realizar excursiones a la naturaleza en grupos de un máximo de cinco personas. Viendo cómo está el mundo... ¿le sorprende?

Respuesta: Sí, lo considero una sorpresa y un privilegio. Siendo español y viendo la situación que tenemos allí gozar de esa libertad, entre comillas, es un lujo y un privilegio.

P: No deja de ser un contrasentido que esté parado el transporte público pero se permita el desplazamiento de compañeros de trabajo también en grupos de un máximo de cinco.

R: Sí, somos pura incongruencia. Es verdad que no tiene mucho sentido. Nosotros, por ejemplo, aquí cada vez que vamos al supermercado o a cualquier lugar lo hacemos individualmente de uno en uno, intentamos tomar las mayores medidas posibles por nosotros, mismos intentando ser lo más precavidos.

P: El coronavirus llegó a Eslovenia en un momento un poco complicado porque se acababa de formar un nuevo Gobierno, había renunciado el Primer Ministro en enero. ¿Ha afectado la incertidumbre a la gestión de la pandemia?

R: Yo creo que se han tomado medidas desde un principio. Yo aquí firmé a principios de febrero y sobre el 6 o el 7 ya empecé a notar las primeras medidas cuando tenía que ir al banco o a centros comerciales. No dejaban que se produjeran aglomeraciones, empecé a ver la distancia, había geles desinfectantes para todo el mundo y te obligaban a limpiarte las manos...

P: ¿Qué supone para el país la cercanía con Italia?

R: Vivimos en la frontera con Italia, estamos a un kilómetro. De hecho, mucha gente italiana viene a Nueva Gorica para ir al gimnasio o echar gasolina porque es mucho más económico. Vienen incluso a trabajar. Se han tomado medidas, se cerraron las fronteras ya hace tiempo y ahora mismo es inviable acceder allí salvo que sea extremadamente importante.

P: Supongo entonces que en la ciudad donde vive se notará especialmente en el plano económico la crisis del coronavirus.

R: Totalmente. Nueva Gorica, por ejemplo, es muy famosa por los casinos. Tiene entre 20.000 y 25.000 habitantes, pero cada fin de semana se llena de italianos, es algo muy típico. Esa caída en turismo se ha notado en la ciudad y dejará unas pérdidas importantes.

Además es una cadena. El casino a nosotros nos patrocina, el dinero de los patrocinios afecta al club y este tendrá problemas para pagarnos a nosotros. Es una cadena compuesta por eslabones que afecta a todo el mundo.

P: Si la liga se detuviese, ¿qué cree que pasaría con ustedes?. Van segundos y ahora mismo estarían en disposición de disputar un playoff de ascenso.

R: Yo creo que incrementarían el número de equipos en la liga. Ahora mismo en Primera hay diez equipos y esta pasaría a ser de 12. Además serían el Koper y el nuestro, que son dos históricos que han ganado ligas. Creo que sería lo más adecuado y que ahora mismo es la vía que se contempla si no continúa la liga.

P: ¿Le gustaría subir en el campo o firma acabar así?

R: Yo evidentemente prefiero ganarme las cosas en el campo pero en el fútbol también me ha pasado lo contrario, subir y bajar en los despachos. Si ascendemos bienvenido sea porque querrá decir que hemos conseguido el objetivo y aunque no sea de la forma en la que a todos nos gustaría está claro que estar en esa posición durante más de dos tercios de la competición es por méritos propios, nadie te regala el ascenso. Veremos qué pasa.

P: En cualquier caso, como aún no se sabe qué va a pasar ustedes no pueden relajarse. ¿Cómo están trabajando? ¿Llegar en mejor forma que los rivales si se reanuda la competición puede marcar la diferencia?

R: Sí. Yo creo que el tema físico va a ser fundamental. Estaba leyendo entrevistas a jugadores de la Bundesliga que estaban empezando a entrenar ahora mismo con planes integrados, trabajo por grupos muy reducidos. Ahora, el que llegue en mejor estado físico va a ser un claro candidato, va a ser un hándicap muy importante.

Por eso, nosotros somos unos privilegiados por vivir en la montaña ya que tenemos espacio y recorrido para poder movernos. Todas las mañanas dos o tres compañeros salimos a ejercitarnos con normalidad para poder estar en la mejor forma posible.

P: ¿Tocan también balón? ¿Lo echan a la montaña y juegan?

R: (risas) Sí. Tenemos uno y aunque no tenemos botas de fútbol, porque no nos esperábamos la dimensión de lo ocurrido, sí que ese feeling con él lo tenemos aunque no sea en las mejores condiciones. Tal y como está la situación, somos unos privilegiados.

P: En Eslovenia el deporte más seguido es el baloncesto. Ahora está despuntando en la NBA la figura de Luka Doncic. ¿Hay mucho seguimiento hacia lo que hace?

R: Te diría que Doncic es una autoridad en el país, tiene una enorme repercusión y le siguen muy de cerca. Ahora mismo yo creo que es el número uno en el panorama deportivo, por encima de cualquier disciplina y todos están muy pendientes de sus evoluciones.

P: También es esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. ¿Qué opinión tienen de él sus compatriotas?

R: Es verdad que el fútbol no es el deporte rey en Eslovenia, no tienen tanta importancia como el esquí, el atletismo o el baloncesto. Pero sí es otro orgullo para ellos que comande un organismo tan importante a nivel mundial. Hace sentir orgulloso a todo el país.