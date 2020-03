Gerard Moreno, muy crítico con la actitud del equipo ante el Lega

El Leganés logró tres puntos de oro en el choque de este domingo ante el Villarreal. El 'submarino amarillo' se adelantó a los cnico minutos de juego, pero Óscar Rodríguez le dio la vuelta al electrónico tras la reanudación.

Gerard Moreno, que fue el autor del único tanto de los de Javi Calleja, se puso delante de los micrófonos de 'Movistar' tras el pitido final y fue muy crítico con la actitud del equipo.

"Otro partido que regalamos, otra oportunidad de acercanos a Europa y la desaprovechamos. Tenemos que hacer autocrítica y ver en qué fallamos. Todos los equipos tienen armas para hacer daño. En la segunda parte ellos salieron mejor que nosotros", sentenció.

Además, el catalán mostró señaló la falta de ambición como una de las culpables de la derrota: "Nos obligaron a pegar más en largo y no encontramos los espacios. Vamos a campos como el del Sevilla o la Real y ganamos, pero si en casa no hacemos los deberes… No fuimos ambiciosos en la segunda parte y Europa nos queda lejos".