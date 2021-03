Gerard Moreno respira aliviado: las pruebas descartaron una lesión mayor

Gerard Moreno encendió este domingo las alarmas en el Villarreal y en la Selección. El delantero español más en forma del momento se retiró con molestias en el encuentro frente al Cádiz y dejó sin respiración a La Cerámica.

Pero durante la mañana de este lunes, apunta el diario 'AS', el catalán se sometió a una primera exploración en la que se descartó una lesión mayor, por lo que, salvo sorpresa, se conentrará con 'la Roja'.

Gerard Moreno se someterá a nuevas pruebas médicas para conocer el alcance extacto de su lesión y, aunque lo más probable es que se pierda la próxima cita frente a Grecia, podría jugar los dos siguientes compromisos, frente a Georgia y Kosovo.

No obstante, en la Selección tienen claro que lo mejor es no exponer al delantero a un problema mayor, por lo que habrá que esperar al parte médico oficial para saber si el futbolista del Villarreal podría descansar o no en este parón por selecciones.