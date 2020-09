Gerard Moreno se gana su derecho de tanteo

Tras el meritorio empate frente a Alemania, Luis Enrique cambiará algunas piezas en su once para la cita frente a Ucrania en la segunda prueba de la Liga de Naciones. Incidirá en la zona ofensiva.

Uno de los futbolistas que gana papeletas para salir de inicio es Gerard Moreno. El atacante del Villarreal se ha ganado a pulso su convocatoria -entró finalmente tras el positivo de Oyarzabal- con sus 20 goles este curso.

Pero su presencia, como adelanta 'AS', no desplazaría del once a Rodrigo, al que Luis Enrique quiere dar confianza para que pueda mejorar su relación con el gol y, de paso, probar un esquema diferente.

Ansu Fati sería el que completaría la triple amenaza de 'la Roja', que ante Alemania salió con Jesús Navas y Ferran Torres en los costados. Otros registros.

También podría sumar minutos el esperado Adama Traoré, que se incorporó a la concentración y que es del gusto de 'Lucho'.