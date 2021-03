"Gerard Moreno vale 100 millones"

Gerard Moreno está firmando una temporada asombrosa. Tras su doblete ante el Dinamo de Kiev (2-0), el catalán amplió su cuenta anotadora hasta los 19 goles y encima suma siete asistencias.

Los equipos 'top' del panorama europeo le siguen la pista y Fernando Roig, presidente del Villarreal, confirmó este jueves en 'El Transistor' el precio del futbolista.

"Su cláusula es de 100 millones. Prefiero que no venga nadie, es un jugador muy importante para nosotros. Mete goles, da asistencias... Estamos muy contentos con él y él de estar con nosotros. Si alguien viene y lo paga eso no tiene solución y ya veremos qué hacemos", dijo el mandatario.

Asimismo, Roig continuó en la misma línea: "Es un jugador extraordinario, muy bueno, fenomenal . Y como persona también. Es un orgullo tener al '9' de la Selección y también que pasara por nuestras categorías inferiores".

Por último, el presidente del Villarreal no dijo nada sobre sus preferencias de cara al sorteo de cuartos de final. "Hay muy buenos equipos. Ya que no dejan jugar aquí a los ingleses, que se enfrenten entre ellos. Con el Granada me gustaría enfrentarme en la final. Me gusta el Slavia, pero porque me gusta Praga. Estamos entre los ocho mejores, en liga séptimos, hay que buscar una plaza para volver a estar en Europa la próxima temporada", concluyó.