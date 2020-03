"Es el peor Madrid que recuerdo, pero no es una crítica, cada uno tiene lo suyo"

Gerard Piqué aseguró, en su paso por el micrófono de 'Movistar', que el rival que tuvo enfrente en la primera parte fue el "peor Madrid en mucho tiempo", aunque aseguró que no era una crítica.

"En la primera parte podríamos haber asestado el golpe porque ha sido uno de los peores Madrid que me he encontrado aquí. Hemos perdido la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa. Si hubiésemos aprovechado alguna, hubiese sido difícil para ellos. No ha sido así y en la segunda parte nos han metido dos goles, el primero en una jugada desgraciada. Ahora ellos salen muy reforzados y nosotros tocados pero no hundidos", señaló Piqué. "No lo digo como una crítica, cada uno aquí tiene lo suyo", matizó.

"Creo que nos alcanza haciendo las cosas bien de aquí al final para ganar la Liga. Cuando perdemos la pelota sufrimos porque estamos abiertos para dar líneas de pase y en el momento en el que no estamos fluidos con la pelota nos cogen. No es lo mismo perder la pelota en su campo que en el nuestro y ahí te generan más peligro", explicó sobre la derrota.

"¿El gol de Vinícius? Estoy en inferioridad porque tengo mi marca, le dejo la decisión y al final chuta, intento bloquearlo pero la toco y acaba en gol. Creo que su intención era tirar pero preguntádle a él", comentó sobre la autoría del gol.

Le insistieron a Piqué sobre su frase del "peor Madrid" que recuerda. Lo hicieron en zona mixta. "No lo digo como crítica al Madrid, nosotros no es que estemos muy bien, digo que perdimos la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. Teníamos pleno control del partido. En la segunda parte, los dejamos crecer a base de pérdidas nuestras y nos metieron un gol, y al final el segundo", describió.

El defensa se fue "dolido". "Siempre que se pierde aquí uno se va dolido. Por la importancia del partido, de los puntos... Si ganábamos, era un paso importante. Tenemos que centrarnos en mejorar, sobre todo lo de la segunda parte. Ahora vienen partidos en casa, que somos más solventes. Sumando de tres en tres, esperando que ellos puedan fallar para volver a estar arriba", señaló.