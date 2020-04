Germán reconoció que les faltará físico cuando vuelvan

El central del Granada Germán Sánchez, en una entrevista para el club, se mostró consciente de que a todos los jugadores les faltará "un poco de físico" cuando se reanude la competición tras la crisis sanitaria y dijo que es "muy importante" el trabajo durante el confinamiento para "estar en las mejores condiciones" en la vuelta.

Germán reconoció que el inicio del aislamiento domiciliario fue "un poco complicado" para los jugadores del Granada porque "al principio, cuesta meterse en la nueva rutina", pero que, al estar ya en la tercera semana de confinamiento, están "más habituados".

"Tenemos el tiempo más controlado y tratamos de llevarlo de la mejor manera. Tenemos que intentar que pase lo más rápido posible", comentó el capitán granadinista en declaraciones emitidas por el club.

"Estamos siguiendo la dinámica de trabajo que nos ha mandado el cuerpo técnico y que hay que cumplir es este estado de confinamiento. Ganar se gana poco, pero es muy importante no perder para, cuando regreses, estar en las mejores condiciones", añadió.

Germán cree que "es clave mantener una rutina" marcando "unas horas para el ejercicio, otras para la alimentación, otras para descansar y otras para hacer vida aunque sea en casa", y que así se consigue "que el día sea ameno".

"A todos los jugadores de Primera nos faltará un poco de físico cuando volvamos, aunque aún no sabemos la fecha de regreso porque no entrenamos como deberíamos. Cuando volvamos, tenemos que hacer lo que veníamos haciendo, entrar bien en la dinámica de grupo y minimizar en la medida de lo posible los esfuerzos físicos para no tener ningún percance", apuntó el veterano central.

Germán destacó sobre el buen trabajo defensivo esta temporada del Granada que "tras los cambios de sistema, siempre hay unos entrenamientos detrás para que todo salga lo mejor posible", y reseñó los "buenos resultados" logrados por el equipo juegue "con dos o con tres centrales".

"Somos camaleónicos e imprevisibles para los rivales", agregó el central gaditano, quien también resaltó que trabajan "mucho" el balón parado porque "es muy importante en esta categoría y vale para todo tipo de situaciones".

A título personal, se mostró "contento" por su papel en la temporada de su estreno en la máxima categoría y deseó "que no sea la última", además de reconocer que trata de "disfrutar el momento" pese a que "el sufrimiento va siempre con uno porque hay mucho trabajo detrás".

Sobre la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club, solo unos días antes del parón, recordó que fue "una situación dolorosa con un final trágico", al recibir en los últimos instantes del partido de vuelta el gol que les dejó sin final, pero que tanto la afición como la plantilla tienen que estar "contentos" y que "fue algo bonito mientras duró".

"La alegría tras marcar el 2-0 (que clasificaba al Granada para la final) no se puede describir con palabras. Hicimos un gran partido y fue una semana espectacular, no hay palabras para describir todo lo que sentimos pese a la eliminación", sentenció Germán.