Gerrard no comprende la ausencia de Alexander Arnold: "Es el mejor"

Inglaterra arrancará el camino al Mundial de Catar con dos enfrentamientos a priori sencillos ante San Marino y Albania y solo la Polonia de Lewandowski parece un rival complicado en este primer parón de selecciones hacia el Mundial.

Para los choques, Gareth Southgate llamó a Kieran Trippier, Kyle Walker y Reece James. Dejó fuera, por tanto, al futbolista del Liverpool Trent Alexander-Arnold.

A pesar de su flojo rendimiento esta campaña, Steven Gerrard defendió que su compatriota tendría que haber convocado al jugador 'red'. "Es el mejor lateral derecho de Inglaterra. Si aprendí algo en mi etapa de jugador es que uno no puede estar siempre al máximo", explicó en 'The Athletic'.

"Cuando no estás a tope en tu carrera necesitas apoyo, cariño y atención del entrenador. Me sorprendió mucho la decisión, pero yo no soy el seleccionador, solo es mi opinión", matizó el técnico, quien ha firmado una campaña excepcional con el Rangers en Escocia.

El futbolista de 22 años ha disputado 34 partidos en el Liverpool, con un exiguo balance de un gol y cinco asistencias. Números muy alejados de las dos campañas anteriores, que cerró con 16 y 15 pases de gol respectivamente.