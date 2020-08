Giampaolo consigue lo que quería: Ricardo Rodríguez se va al Torino

Ricardo Rodríguez es nuevo jugador del Torino -justo lo que quería Giampaolo-. Tanto el Milan como dicha escuadra anunciaron oficialmente el traspaso de cara a la próxima temporada. No se ha desvelado por cuántos años ha firmado el defensa, que le da así continuidad a su estancia en Italia.

Su salida del plantel 'rossonero' no era ningún secreto. En el pasado curso, jugó cedido en el PSV porque no tenía hueco en la Serie A. No le salió del todo bien, eso sí, pues solo formó parte de seis encuentros de los que salió como titular en cinco.

Su situación actual dista mucho de la que vivía hace dos campañas, cuando era un efectivo vital en el club de San Siro. Llegó a salir de inicio en prácticamente todos los encuentros y no se bajó de los 41 duelos. Hasta su marcha, recién confirmada, pasó a un segundo o incluso tercer plano.

¿Y qué aporta Ricardo Rodríguez al Torino? Se trata de un lateral izquierdo muy capaz de sumarse a labores ofensivas para complementar el ataque. No necesitará de tiempos de adaptación, pues acumula varios años en la primera categoría del fútbol italiano.