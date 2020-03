"Giggs se tumbó sobre mi coche y le eché de la discoteca"

El cantante Peter Hook es seguidor del United desde que era pequeño porque vivió cerca de Old Trafford hasta los 19. Es el miembro fundador de Joy Division y luego montó New Order hasta llevar la discoteca The Hacienda.

Este club pasó a ser uno de los mejores de Mánchester y de todo el mundo, un sitio al que siempre solían acudir los jugadores del Manchester United. "Un día llegué a echar a Ryan Giggs de la discoteca. Ellos venían todas las noches", dijo en la entrevista en la revista 'Panenka'.

"Se tumbó sobre mi coche. A Beckham también lo conocí muy bien durante aquellos días y era un tipo encantador. La verdad es que vivo en un barrio de Mánchester en el que viven muchos futbolistas...", contó.

Peter Hook también bromeó con la rivalidad que existe entre los dos clubes de Mánchester: "Solo los idiotas de Mánchester son del City. Los listos somos del United...".

Pero el cantante, que dijo estar contento con su nueva banda 'Peter Hook and The Light', bromeó por la situación que atravieran los 'diablos rojos'. "Es broma. Están siendo unos años increíbles para el City", admitió.

Eso sí, hablando de culturas futbolísticas, Peter Hook se queda con la que se vive en España: "Lo disfruto cuando lo veo pero ya no me quita el sueño. Mucho menos el fútbol en Inglaterra. Me gusta más la cultura de España".