Gil Marín le pidió a los jugadores del Atleti una rebaja de su sueldo

El Atlético de Madrid todavía no ha arrancado la temporada. Apenas restan seis días para que llegue el estreno liguero ante el Granada, el actual líder de LaLiga junto al Betis.

Mientras tanto, 'El Partidazo de COPE' ha informado de que Gil Marín le hizo una petición a la plantilla en relación a la crisis derivada del coronavirus.

El consejero delegado del cuadro rojiblanco pidió a los jugadores una rebaja de su sueldo tras la escasez de ingresos que hay: no hay público, no hay abonos, publicidad... El COVID-19 ha hecho mella en los clubes y el conjunto 'colchonero' no parece librarse de nuevos ajustes.

Asimismo, la citada fuente recuerda que el club perdió 100 millones durante el confinamiento y la plantilla, cuerpo técnico y comité de dirección se tuvieron se bajaron el 70% del sueldo en marzo para complementar el salario de los 430 trabajadores que entraron en ERTE.