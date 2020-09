Gil Marín y Diego Costa se reunieron entre rumores otomanos

Cada vez Diego Costa tiene más papeletas para dejar de ser jugador del Atlético de Madrid. Los rumores sobre su marcha ya son un clamor y este martes se dio una situación bastante clarificadora.

El hispano-brasileño regresó a los entrenamientos del cuadro 'colchonero' tras superar el coronavirus y en este mismo primer día de reincorporación ya tuvo una reunión con Gil Marín.

De acuerdo con la información de 'AS', la reunión entre ambos no duró más de quince minutos y no trascendió nada de lo dicho en ella.

Cabe destacar que el encuentro se ha producido justo cuando los rumores de la posible marcha hacia Turquía han cobrado más fuerza.

Pero en este caso no es Besiktas el equipo que aparece en el horizonte. De acuerdo con las informaciones de 'Fanatik', es el Fenerbahçe el que puja fuerte por el ariete.