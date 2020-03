Gilmour confesó cómo lo intentó intimidar Maguire

Billy Gilmour ha debutado esta temporada con el primer equipo del Chelsea. Su enorme actuación ante el Liverpool en la FA Cup le ha puesto en sitio privilegiado dentro del escaparate futbolístico. Ese fue su sexto partido este año. Pero él tiene grabado en la mente el tercero, ante el Manchester United en la EFL Cup.

Fue el propio chaval el que mostró otra cara de sus primeros pasos en la élite, pues reveló lo difícil que se lo puso el pasado 30 de octubre Harry Maguire, quien le enseñó el otro fútbol.

"Me empujaba y me agarraba de la nuca. Me decía que solo era un niño pequeño", contó el día siguiente de eliminar al Liverpool el joven jugador, que tuvo que soportar un férreo marcaje aquel día y su presión a lo largo de los 90 minutos.

De hecho, se hizo viral una fotografía dentro del área en la que el zaguero del Manchester United casi lo retuerce. "El momento en que me agarró dentro del área me servirá para aprender", deseó en voz alta Gilmour.

"Maguire intenta intimidar a los jóvenes, y esto es lo que neceito aprender en los partidos. Tengo que ser más fuerte", sacó como lección el centrocampista de 18 años, que dejó como gran pincelada un caño tremendo a Fabinho.