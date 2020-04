Gimbert considera normal que un club pida por la formación de una jugadora

La jugadora del Athletic Club Vanesa Gimbert, que a los 40 años que cumple precisamente este domingo es la jugadora más veterana de la Primera Iberdrola, asegura que se ve "con fuerza" para seguir en la elite, aunque deberá "valorarlo muy bien" porque no le gusta "estar por estar".

Vanesa, en el club bilbaíno, acumula 205 partidos y 35 goles desde su debut oficial, el 7 de septiembre de 2013. La '21' rojiblanca reparte sus encuentros entre Liga (188), Copa (15) y Champions League (2).

"Con fuerza sí me veo, pero habrá que valorar lo que pueda pasar. Soy una jugadora que me exijo mucho y si estoy es porque que me veo capaz de rendir bien", confesó la central guipuzcoana en la rueda de prensa virtual organizada por el club rojiblanco con preguntas de los medios de comunicación y de aficionados.

Lo que sí tiene claro Gimbert es que colgará las botas en el Athletic. "Lo que me quede, que sea aquí. No quiero otra mudanza", bromeó la jugadora que debutó en la máxima categoría en la temporada 1999-2000 con el Levante y pasó después por Estudiantes, Sevilla, Rayo Vallecano y Espanyol antes de llegar a Lezama en 2013.

Acerca de la polémica que hay con los derechos de formación, apunta que, sin entrar a "valorar las cantidades" ve "normal" que "un club que ha formado a una jugadora pida una cantidad por lo que le ha supuesto" su formación. "El club peleará por lo que cree conveniente y la jugadora por lo suyo", opina.

En cuanto al futuro y el rendimiento económico que le está sacando a su carrera, admitió: "No me dan para vivir ni estos siete años ni los 21 que llevo jugando". "Las cifras que se mueven en el fútbol femenino no son para retirarte y vivir, por lo menos en mi caso. Al dejar el fútbol, voy a tener que realizar otro trabajo", admite una Gimbert que confiesa que le gustaría seguir ligada al fútbol, probablemente entrenando en categorías inferiores.

La salud es lo primero

La defensa de Bergara, por otro lado, asegura que pertenecer al Athletic supone "un privilegio, un orgullo y una responsabilidad inmensa" y que, a pesar de su trayectoria, no se considera "una leyenda" del club como a su juicio sí lo pueden ser compañeras como Erika Vázquez o Ainhoa Tirapu, también con una trayectoria larga y más cerca de los 40 de los 30 años.

"Ojalá puedan igualarme e incluso superarme. Eso querría decir que están muchos años más, lo que sería bueno para el Athletic", dijo al respecto las dos internacionales.

Sobre la reanudación de la competición, Gimbert recalcó que en la actual situación provocada por la pandemia del coronavirus, lo más importante es "centrarse en la salud" y esperar "que esto acabe lo antes posible".

"Hay cosas más importantes que el deporte. Es un problema muy grave y pensar en el deporte ahora sería muy egoísta", apunta la futbolista a quien lo primero que le gustaría hacer cuando acabe el confinamiento se "volver a entrar, abrazar a la familia y amigos y conducir tranquilamente escuchando música".