Giménez, Lampard y un sueño de 120 millones

José María Giménez, jugador del Atlético de Madrid, admitió en una entrevista en el programa 'Cambio de Banda' que Frank Lampard fue su ídolo de la infancia.

"De pequeño me gustaba mucho Frank Lampard. En Uruguay ponían muy temprano la Premier y la veía siempre, me encantaba cómo jugaba. Me hubiera gustado poder jugar con él, me encantaba aquel Chelsea", confesó en un programa en el que estuvo acompañado por el colombiano Santiago Arias y el mexicano Héctor Herrera.

Estas palabras, lejos de quedarse como una curiosa anécdota de su infancia, tomaron una gran relevancia en Inglaterra. El motivo, el enorme interés que tiene el equipo entrenador por Lampard en lo que consideran casi un sueño.

El central sería una guinda para el proyecto de un Chelsea que ya ha contratado a Timo Werner y Ziyech, entre otros. Pero para ello saben que, al menos, deberán rondar los 120 millones de euros en sus ofrecimientos. Eso sí, desde Stamford Bridge han empezado a intentarlo muy a la baja.

Aunque claro, muchos ya han tomado estas palabras como una declaración de intenciones que allanaría el camino de lo que, hasta ahora, parecía solo un sueño.