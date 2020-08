Giménez se rinde a Lampard y al Chelsea

Giménez tenía al Chelsea en el que Lampard dominaba la zona medular como uno de sus equipos favoritos. Él mismo lo confesó en el programa 'Cambio de Banda', organizado por LaLiga. Sus palabras de elogio hacia el actual técnico de la escuadra inglesa han sentado genial allí.

"De pequeño, me gustaba mucho Fran Lampard; en Uruguay, ponían muy temprano la Premier y la veía siempre, me encantaba cómo jugaba. Me hubiera gustado poder jugar con él, me encantaba aquel Chelsea", afirmó el defensa, totalmente sincero con sus preferencias.

Desde Inglaterra, no han tardado en llegar las reacciones positivas. A los aficionados les ha encantado este gesto de cariño, que no solo connota que le gusta el equipo 'blue', sino que demuestra que lleva siguiéndolo desde hace mucho tiempo. Pero ¿sería posible su fichaje?

Ningún medio ha apuntado a ello. Al fin y al cabo, se trata únicamente de unas declaraciones en las que Giménez puso como ejemplo al Chelsea de equipo que le enamoraba cuando era pequeño. En la actualidad, de la mano del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, tiene una pretemporada por delante en la que trabajar.