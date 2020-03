Giménez volvió al grupo; Lemar y Lodi, al margen

Tras el choque de este domingo ante el Espanyol en Cornellà-El Prat, el Cholo Simeone decidió darle un día de descanso a la plantilla del Atlético de Madrid.

Este martes, los 'colchoneros' volvieron a entrenarse a las órdenes el entrenador argentino, que sí pudo contar esta vez con José María Giménez. El uruguayo se quedó fuera de la lista para el duelo ante los 'pericos' por unas molestias en la rodilla de las que ya se ha recuperado.

Renan Lodi se mantuvo al margen del equipo y se ejercitó en el gimnasio. Pero, como indica el diario 'AS', el brasileño no sufre ningún problema físico, por lo que su ausencia no preocupa al cuerpo técnico.

El que tampoco saltó al césped fue Thomas Lemar, que continúa recuperándose de su lesión. No obstante, se espera que el francés pueda ir incorporándose al grupo a lo largo de la semana.