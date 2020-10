Ginter le tiene respeto al Madrid, pero lo justo

Mathias Ginter, defensa del Borussia Mönchengladbach, dijo que su equipo tendrá que darlo todo en los duelos individuales por el balón ante el Real Madrid ante el que, además, no debe mostrar excesivo respeto si quiere tener éxito.

"Naturalmente no hay que tener demasiado respeto pero también hay otros factores. Hay que ir bien a los duelos individuales por la pelota, procurar tener el balón. Y no estaría mal que el Madrid no tuviera su mejor noche", dijo.

Ginter lamentó por otra parte que, debido a la pandemia del coronavirus, el estadio no pueda estar lleno -habrá solo 300 espectadores- pero añadió que pese a ello se trata de un partido especial y que jugarlo será maravilloso.

El defensa fue interrogado sobre su último duelo con Sergio Ramos en un partido de selecciones en el que recibió del rival un golpe en el rostro que hizo que fuera sustituido y le restó importancia

"Creo que esa acción no fue intencional. En duelos aéreos a veces pasan esas cosas y una mano termina en la cara del otro. Eso es parte del juego", dijo Ginter.

Ginter fue autor del gol de la victoria el sábado ante el Maguncia con un remate de cabeza a saque de esquina lanzado por Jonas Hoffmann, sobre cuyo estado de forma fue interrogado.

"Me alegró por el estado de forma de Jonas Hoffmann, lo conozco desde que estábamos en el Borussia Dortmund. Me alegra que haya debutado en la selección. Está muy bien y sus lanzamientos de falta y de saques de esquina son increíbles", dijo.