Ginter y el prometedor Lamptey, en la agenda del Atleti

Uno es una de las revelaciones de la Premier League; el otro, un ya consagrado central alemán. Hablamos de Tariq Lamptey y de Matthias Ginter, dos jugadores que la rumorología del mercado de fichajes sitúa en la órbita del Atlético de Madrid.

Dice el 'Daily Mail', y 'AS' confirma, que el equipo de Simeone le estaría siguiendo la pista a Tariq Lamptey, un prometedor lateral diestro de apenas 20 años, quien se está destapando como una futura estrella esta temporada en el Brighton.

De talla menuda, destaca por su velocidad y su aguante, dos características que encajan bien en el estilo de juego que quiere Simeone para sus laterales. Eso sí, su explosión no ha pasado inadvertida para nadie, y los grandes de Inglaterra serán una amenaza para el Atleti en la puja.

El otro rumor es de 'Kicker', Matthias Ginter, zaguero del 'Gladbach. A sus 26 años no hay nada que podamos decir de él que no se sepa ya. Internacional absoluto en 33 ocasiones, sería el relevo ideal para el centro de la zaga rojiblanca, pues los años no pasan en balde por nadie.

Felipe tiene 31 años y Savic, 29. Teniendo Giménez y Hermoso ambos 25 años, tendría el Atleti centrales para un lustro como mínimo.