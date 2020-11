Gio Simeone, atlético empedernido: "Lo siento como una segunda casa"

Que Gio Simeone le tenga tanto cariño al Atlético de Madrid no es cosa de su padre. El jugador del Cagliari, que no se esconde y deja claro que le gustaría jugar en la Liga Española o la Premier League algún día, contó en el 'Marca Sport Weekend' qué siente como 'colchonero'.

"El sentimiento que tengo por el Atlético es independiente a lo que siento porque mi papá esté ahí. Desde chiquitito fui fanático del club donde estuvo mi padre: Estudiantes, River, Catania... pero siempre me quedó algo del Atlético. Lo llevé siempre conmigo", explicó.

"Cada vez que jugaba, me ponía la camiseta y era un hincha más. Luego, volvió mi papá y se potenció ese sentimiento. Es curioso. No jugué ni viví todavía en España, pero siento el Atlético como una segunda casa. Y eso es una alegría", concluyó el futbolista.

Y ¿qué hay de un traspaso pronto? "Estoy bien en el Cagliari, pero tengo ganas de cambiar en algún momento de mi carrera para seguir creciendo. España o Inglaterra me gustan muchísimo. Jugar en otros países te hace mejor jugador. Si es a España, bienvenido sea".

Su padre, por supuesto, el aconsejó: "Siempre me decía desde ‘chiquitito’ que en la Serie A iba a aprender muchísimo. Me insistía en que, en Italia, los goles valen doble.. Aún no he estado en otra Liga, pero en Italia se trabaja muchísimo, se crea mucho trabajo en equipo... Eso es lo que más me gusta, lo que estoy aprendiendo. Son muchos partidos aquí y me están dando mucha experiencia, me está ayudando a crecer y apunto a eso, a seguir creciendo, porque es el camino".