Giroud calificó de "lío" todo lo sucedido con Benzema

Desde hace ya bastantes años, a Karim Benzema se le cerraron las puertas de la Selección Francesa. Un caso de presunta extorsión a su compañero de equipo Valbuena por un vídeo sexual acabó costándole sus mejores años con 'les Bleus'.

Sin él, otros con en teoría menor calidad como Olivier Giroud lo han tenido más fácil para jugar. Y han tenido que soportar fuertes críticas por ello.

El delantero del Chelsea habló de sus problemas con el 'Gato' en 'RMC Sport' y confesó que todo fue un gran lío.

"Mantengo una relación de respeto con Benzema... O al menos yo hacia él. Yo nunca he tenido una disputa con Benzema. La historia quería que fuéramos enemigos. Me dio pena todo lo que se generó en los últimos meses", reconoció el francés.

Giroud lamentó que le insultaran por la ausencia de Benzema en la Eurocopa de 2016, que se celebró en el país galo: "Me molestaron las críticas por ir convocado ante la ausencia de Benzema. Los silbidos de la gente que no quería verme de delantero de Francia antes de la Eurocopa de 2016 me afectaron a mí y a mis familiares. Pero demostré que merecía ir con la Selección".