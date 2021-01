Giroud, ¿sustituto de Jovic en el Madrid?

Zinedine Zidane pidió que no saliera nadie... a excepción de Luka Jovic. El delantero estaba a disgusto en el Real Madrid y el técnico había perdido su confianza en él, así que salió rumbo a un Eintracht de Frankfurt en el que redebutó con dos goles. Mientras, los blancos se quedan con los ejectivos justos.

Actualmente, los únicos '9' de la plantilla madridista son Karim Benzema y Mariano Díaz. Habrá que ver si esta es la oportunidad para que el hispanodominicano brille tras estar dos años a la sombra, o si el Real Madrid opta por traer una nueva pieza que complemente al francés.

En este sentuido, 'Sportwitness' y 'Football London' aseguran que por las oficinas del Santiago Bernabéu ya ronda un nombre: el de Olivier Giroud. Aparentemente, un intermediario habría ofrecido al delantero del Chelsea al Madrid a cambio de cinco millones de euros.

Ya que acaba contrato en junio, esos cinco millones serían la compensación pedida por los 'blues' para la salida en enero de un Giroud que ha estado en las agendas de otros como Juventus e Inter. Siempre en la rampa de salida de Stamford Bridge, puede que este invierno se de su marcha definitiva.

Giroud solo ha sido titular en seis partidos esta temporada, pero ha metido nueve goles. Aunque esté constantemente en la picota, el campeón del mundo con Francia ha dado siempre el nivel ante las bajas de sus compañeros.

'Marca' también se hace eco de ello, pero destaca que esta opción se antoja difícil no por lo económico, sino por lo personal. Su relación con Benzema no es buena, han tenido varios desencuentros y no parece fácil que puedan compartir vestuario.