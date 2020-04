"Tras Messi y Cristiano, estaba yo... y me llamó el Barça"

Al término de la temporada 2010-2011, el Barcelona miró al mercado y se fijó en Giuseppe Rossi. Finalmente, el delantero que llegó al Barcelona fue Alexis Sánchez. Rossi es el máximo goleador histórico del Villarreal con 82 goles.

"Mi última temporada en el Villarreal fue extraordinaria. Tras Messi y Cristiano Ronaldo, estaba yo en el fútbol español. Me llamó el Barcelona. Estaba todo hecho, el contrato estaba preparado. Solo faltaba el acuerdo entre los clubes para el pago. El Villarreal quería una parte fija mayor, y el Barcelona, lo contrario, más dinero en los bonus. En cuanto el Barça lo supo, cambió de objetivo y no fui allí", declaró Rossi.

Andrea Pastorello, representante entonces del futbolista, admitió en junio de 2011 que la operación se había "esfumado" por falta de acuerdo. "No había hablado con nadie de ellos, ni siquiera con Piqué [con el que coincidió en el United]. Cuando llega una oferta de este tipo, ni te lo piensas. Estamos hablando, quizá, del mejor equipo de aquel momento", comentó. El Barcelona era campeón de Europa.

"Es una pena, pero no me arrepiento. El Villarreal me entendió. Cuando Conte llegó a la Juventus, también estuve muy cerca y hubo negociación. Habíamos vendido a Santi Cazorla y el club me dijo: 'Giuseppe, ya nos hemos rendido y no podemos dejarte ir también", contó el futbolista, que en octubre de 2011 se rompió otra vez la rodilla y tuvo que parar en el mejor momento de su carrera.

"Pellegrini me dio confianza desde el primer momento. Era lo que yo quería. Fuimos segundos en la primera temporada, fue la etapa más importante de mi carrera. Teníamos un equipazo, te lo juro, con grandes jugadores. Podríamos haber ganado una Copa del Rey. Madrid y Barcelona eran intocables, pero nuestro fútbol fue el mejor de Europa después del juego del Barcelona. Si miras cómo jugamos, éramos espectaculares, impresionantes técnicamente", recordó Rossi, también ex jugador de Newcastle, Parma, Fiorentina, Levante, Celta y Genoa. A sus 33 años, tiene una nueva oportunidad en el Real Salt Lake.