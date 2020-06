Godín niega que quiera irse del Inter

La relación entre Antonio Conte y Diego Godín no es la mejor, o eso dicen en Italia. Hay quien asegura que ese sería el motivo por el que el futbolista querría abandonar el Inter.

Pero el ex del Atlético de Madrid ha dejado claro que nunca, ni por un momento, ha pensado en irse del Inter. "La verdad es que estas noticias sobre mi futuro lejos de Milán me sorprenden mucho. Desde que llegué al Inter, siempre me he sentido bien tanto en el club como con la afición. Siento la confianza del club y aquí estoy en casa. Nunca se me pasó por la cabeza dejar el Inter", dijo a 'Il Corriere dello Sport'.

"Me siento totalmente parte del proyecto y el vestuario es espectacular. Mi intención es respetar el contrato y disfrutar de esta maravillosa aventura en Italia y con esta camiseta", continuó.

Porque, si en su día dejó el Atlético, lo hizo convencido de poder triunfar en el Inter: "Venir aquí fue mi elección y lo hice con la intención de ayudar a este club a ganar nuevos títulos, a ganar tantos como sea posible. Entiendo que el club también es feliz conmigo y eso me llena de orgullo".

"No es cierto que quiera irme. Nunca he hablado con nadie sobre esta hipótesis, porque me quedaré aquí y haré todo lo necesario para ayudar al equipo. Si los directivos están contentos con mi desempeño, mi experiencia en el Inter continuará", prometió.