Gol de Vinicius, victoria del Madrid

El gol es el gran reto a superar por Vinicius Junior. Él lo sabe, lo ha reconocido en varias ocasiones y trabaja en ello para, poco a poco, mejorar esa faceta. De momento esta temporada va por buen camino: suma dos goles en tres partidos con la camiseta 'merengue'.

Pero más que el número de dianas que sume, lo que importa es que marque. Y el Real Madrid lo sabe bien. La estadística no engaña: siempre que 'Vini' firma un tanto, el equipo blanco suma una victoria.

Lo ha hecho en los 11 partidos en los que ha sumado una diana. Real Valladolid -dos veces-, Melilla, Leganés, Alavés, Osasuna, Brujas, Zaragoza, Barcelona, Mallorca y Levante son los equipos que sufrieron un gol en contra de Vinicius. El Madrid venció en todos ellos.

A sus 20 años, el brasileño encuentra un clavo al que agarrarse para tomar confianza y ayudar al equipo en esta faceta, su gran asignatura pendiente desde su llegada a Chamartín.

El parón de selecciones frenó su buen momento. Por primera vez desde su fichaje, Vinicius acumuló dos jornadas consecutivas con gol (Valladolid y Levante).

Pese a no ser un fijo en el once de Zidane, 'Vini' ha respondido bien cuando el técnico ha confiado en él, tanto de inicio como de revulsivo tras salir desde el banquillo. Sabe que, con la lesión de Eden Hazard, es su año y no lo quiere desaprovechar.