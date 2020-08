Bestial 'Pity' Martínez': del quiebro a un defensa a un obús imparable

Hay pocos jugadores en el mundo que son capaces de firmar un golazo que tenga de todo: desde un control de lujo hasta dejar tirado a un rival con un mero quiebro.

El 'Pity' Martínez, en el encuentro contra Nashville, marcó un tanto de bandera justo antes del descanso. El ex de River bajó un balón caído del cielo, fue directo a encarar a un defensa, lo dejó tirado con un recorte y superó al guardameta con la zurda.

El atacante hizo una jugada maravillosa en apenas unos metros. Sus compañeros enloquecieron con la diana y lo festejaron con él.

Ya en la recta final de la segunda mitad, el 'Pity' Martínez volvió a aparecer para firmar su particular doblete. En el 87', el '10' recibió en la frontal del área y se sacó un zapatazo que reventó la portería.

WHAT A STRIKE FROM PITY! @ATLUTD double their lead in the closing minutes. #ATLvNSH pic.twitter.com/O7KPYzuCbM