Golazo de falta de Corinthians, susto y victoria en penaltis

Nueva jornada de la Copa de Brasil en la que Corinthians sudó más de lo que estaba previsto para deshacerse del modesto Retro. Los pupilos de Vágner Mancini comenzaron el partido de forma excepcional y en el minuto 17 de partido, Otero transformó una espectacular falta en el primero de su equipo.

Parecía que el 'Equipo del Pueblo' no sufriría mucho más ante un rival tres categorías inferior a ellos. Sin embargo, tras no cerrar el partido en su momento, Retro logró el empate a falta de siete minutos para el final y el partido se fue a los penaltis. Afortunadamente, Corinthians no desaprovechó ninguna pena máxima y se coló en la siguiente fase de la Copa Brasileña.

Por otro lado, dos de los partidos de 1/64 aún restantes se disputaron a las en la tarde del viernes. Mero trámite para Santa Cruz ante Ypiranga al que goleó 0-4 y consiguió el pase de ronda.

El otro choque enfrentó a Jaraguá frente a Manaus. El cuadro visitante sentenció el encuentro con un espectacular Vanílson Silva que anotó tres de los cuatros goles de su equipo. El resultado final fue 1-4 en favor al 'Gallo del Norte'