Goles de oro 'made in Casemiro'

Casemiro volvió a demostrar su faceta goleadora en el partido del Real Madrid frente al Borussia Mönchengladbach de Champions en el que anotó el tanto del empate en el añadido, lo que le dio un punto de oro a su equipo para su camino en la máxima competición europea.

El gol que marcó este martes y los cinco que hizo el brasileño el curso pasado dieron puntos al equipo de Zidane. Pero no se queda ahí: de las 24 dianas que lleva el centrocampista desde que viste la elástica blanca, 19 de ellas han sido valiosas para sus compañeros, como recogió 'AS'. No cayeron en saco roto.

Hace poco más de un año, Casemiro fue también el autor del tanto con el que el Real Madrid empató el encuentro contra el Brujas, también en la segunda jornada de la Champions, y que dio oxígeno a una plantilla que perdió en su estreno en la competición ante el PSG, guion similar al de esta temporada.

Las actuaciones de Casemiro le dieron al Madrid un total de siete puntos en la Liga pasada, casualmente la diferencia que le sacó el conjunto 'merengue' al FC Barcelona cuando salió campeón en la penúltima jornada. En total, el paulista ha conseguido darle un total de 15 puntos a su equipo desde que milita en el conjunto blanco.

En datos recogidos por 'MisterChip', Casemiro duplicó con su gol ante el Mönchengladbach las posibilidades de que el Real Madrid se clasifique a octavos de final. Si hubiese perdido el choque, el porcentaje de pasar a la siguiente ronda sería de un 9%, pero con ese tanto las esas probabilidades subieron hasta un 20%.