Gomes espera la mejor versión del Castellón

El entrenador portugués del Almería, José Gomes, ha manifestado este martes que mañana en Castalia espera "al mejor Castellón", "con mucha gente por detrás del balón cuando está defendiendo" y "complicado por el número de rivales que coloca en esa zona".

El entrenador almeriense ha destacado, además, el ataque del Castellón, al que "si le dan espacios es un equipo que toca el balón y tampoco tiene problemas en jugar a la espalda".

Dijo que el Castellón "por los partidos que ha hecho, podría tener ahora más puntos" y subrayó de los castellonenses que son un equipo "fuerte y organizado, sin miedo de salir a jugar con sus centrales y profundo con los carrileros".

Sobre su equipo, señaló que "si no fuera por el número de partidos en un espacio tan corto de tiempo no habría motivo para hacer ningún cambio", ya que a los entrenadores no les gusta hacerlos "si la cosa está bien".

"Pero como sabemos que vamos a jugar cada dos o tres días va a llegar un momento en el que, si no manejamos eso cuando podemos, hay un bajón y puede ser muy perjudicial. Hay que evitar que haya ese bajón en algunas posiciones de mayor desgaste", precisó el técnico portugués.

Indicó que no mira a la clasificación porque tienen dos partidos menos y si los ganan no están "tan lejos del objetivo", que "no es algo imposible de llegar, no es una montaña y hay que pensar partido a partido: lo que tenemos ahora es Castellón y es lo que hay que mirar", dijo.