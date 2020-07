González González seguirá como árbitro de VAR

José Luis González González puso el punto final a su carrera como árbitro en el Sevilla-Valencia, pero no dejará la profesión. En una entrevista para 'AS', el de Ponferrada aseguró que tendrá un lugar en la sala VOR.

Según el colegiado, el presidente del Comité Técnico de Árbitros así se lo ha asegurado: "Hablé hace poco con Carlos Velasco Carballo y me dijo que contaba conmigo para seguir haciendo la faceta de árbitro de VAR. Yo ya le he dicho que encantado y que seguiré ahí para lo que necesiten".

González González también hizo balance de su trayectoria arbitral: "Llevo treinta y dos años en esto. Me metí aquí siendo un niño y todo lo que he hecho en mi vida ha sido dentro del arbitraje. He acabado mi carrera, sacado mi oposición de policía, me he casado y he tenido a mis hijos como árbitro. Que yo sea consciente, todo lo que he hecho en vida hasta ahora ha sido dentro de esta bendita profesión. Decir que no voy a volver a pisar el césped al nivel que estaba sí me genera un poco de tristeza".

"Me he marchado en el pico más alto de mi carrera. Son sentimientos contrapuestos, la tristeza de abandonar lo que tanto he disfrutado y la felicidad de haber llegado al final. Hay gente que por lesiones o por momentos complicados no ha llegado", añadió respecto a sus sensaciones.

¿Cuál fue el momento más especial de su carrera?: "Hay muchos, pero me quedo con el ascenso a Primera. Me casaba el 4 de julio y el 1 me comunican que asciendo. Quedé con mi mujer para ir haciendo cosas de la boda y hablando le digo que me han llamado del Comité. En ese momento nos desbordó la felicidad. Y la boda se convirtió en una triple o cuádruple celebración. Fue una fiesta que más grande no se puede imaginar. Fue el mejor regalo de bodas".

Y el berciano también confesó cuales son sus estadios favoritos: "Hay dos que me encantan. Uno será de Primera la próxima temporada, que es el del Cádiz. Es un estadio fantástico. El otro es El Molinón. La gente es la leche en esos campos. Te podría decir muchos más. Pero en El Molinón y Carranza son espectaculares y el ambiente que vives es fantástico".