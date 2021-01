Gonzalo Sosa, el adolescente que Solari recomendó al Madrid

El paso del tiempo ha convertido en oscura la etapa de Santiago Solari en el Real Madrid. Pero hubo mucho más del argentino para ayudar al equipo blanco que su tiempo como primer entrenador o en el Castilla.

Tras dejar el banquillo del primer equipo, el ahora técnico del América siguió ayudando en la cantera y una de sus apuestas era Gonzalo Sosa.

A sus 15 años, es un jugador que está explotando en las divisiones menores de Racing Club. El 'Talentoso', así le apodan, cumplirá 16 años el próximo 5 de marzo y el Real Madrid no le pierde la pista.

Según 'AS', el conjunto blanco le tiene en mente desde la recomendación de Solari. Pero no es el único. El medio apunta que Bayern de Múnich, Juventus, Manchester United o PSG han preguntado por un futbolista que no tardará en volar a Europa.