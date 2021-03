Gonzalo Villar, otro talento español alejado de LaLiga

El español Gonzalo Villar cuajó una excelente actuación en la victoria frente a Eslovenia (0-3) y analizó para 'AS' el buen estado de forma en el que se encuentra con la Roma y sobre los jugadores jóvenes que salen de España en busca de minutos y oportunidades.

"La Roma apostó por mí. ¿Podría haberlo hecho otro equipo español? Pues es posible, pero eso no depende de mí", dijo el futbolista español sobre su fichaje por el conjunto italiano. En la Roma ha encontrado los minutos que buscaba: 36 partidos disputados en esta temporada.

Villar habló de su amistad con su compañero de equipo Borja Mayoral, el cual desde que llegó al equipo dirigido por Fonseca no se separó de él: "Me da caña con el partido contra Italia, me recuerda lo que les pasó a ellos en 2019".

'La Rojita' tendrá su próximo compromiso europeo frente a Italia, en un partido que dictaminará el conjunto que probablemente acabe como líder del grupo. Los de Luis de La Fuente no se confían ante un choque vital para sus aspiraciones.