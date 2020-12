Goretzka, contra la ultraderecha alemana: "Es una vergüenza para el país"

Cada vez es más habitual ver a futbolistas manifestarse abiertamente en cuestiones políticas. El último en hacerlo fue Leon Goretzka, centrocampista del Bayern de Múnich, quien atacó en el diario 'Welt am Sonntag' a la ultraderecha alemana.

Concretamente, Goretzka se refirió al partido Alternativa para Alemania (AfD), después de que este consiguiera buenos resultados en las últimas elecciones locales en el país. El futbolista ha sido beligerante en más de una ocasión con la organización y sus militantes.

"En su momento, critiqué a AfD porque eran evidentes sus contradicciones. Es un partido apoyado por gente que niega el coronavirus y que relativiza el Holocausto", condenó Goretzka, que reivindicó que Alemania vive "en una democracia que nada ni nadie puede romper".

Su motivo para hablar abiertamente es que como futbolista, tiene el alcance para servir de ejemplo. "Los jugadores somos ministros de Asuntos Exteriores en pantalones cortos", expresó citando una frase de Fritz Walter, histórico de la Selección germana.

"Debemos aprovechar la atención que suscitamos para dar a conocer estos temas y luchar públicamente contra ellos", agregó Gortezka, que insistió: "No soy un político, soy un ciudadano normal al que le importa el mundo que le rodea".

Además, recordó cuando se reunió con la superviviente del Holocausto Margot Friedländer, de 99 años. Aquel día, esta mujer le contó cómo vivió en el campo de concentración de Theresiendstadt.

"Hablar con una superviviente del Holocausto fue una experiencia que me dejó helado. Incluso trajo consigo la Estrella de David. Me dijo que depende de nuestra generación que lo que ocurrió entonces no vuelva a suceder nunca más y por eso lucha ella todos los días", dijo.