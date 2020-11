Goretzka, que se divirtió por ver a Messi hundido, explicó qué sintió tras perder 6-0

Después de que el Bayern de Múnich derrotara por 2-8 al Barcelona en los cuartos de final de la pasada Champions League, se hicieron virales unas palabras de Leon Goretzka sobre Leo Messi.

El centrocampista del equipo bávaro reconoció entonces que el argentino no le daba ninguna pena. "No me dio pena ver a Messi así, me he divertido mucho", dijo. Pero el fútbol suele poner a cada uno en su sitio.

Todavía en 2020, el jugador encajó un 6-0, en este caso con la Selección Alemana, ante España. En la previa de Champions ante el Salzburgo, el jugador habló de sus sensaciones tras aquel partido.

"Hubo muchas críticas y hay que afrontarlas, pero creo que lo estoy llevando bien. No podemos darnos el lujo de pensar demasiado en ello", continuó Goretzka.

El centrocampista, eso sí, insistió en cómo llevó los días siguientes a la goleada encajada. "No me levanté con buena sensación al día siguiente. Me está costando superar una derrota así. Eso sí, como con el Bayern hay retos enseguida, eso ayuda a olvidar aquel partido", concluyó Goretzka.