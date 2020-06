Futuro futbolista de Primera... y analista de datos

Pudo ser una estrella del golf, pero Gorka Zabarte se decidió por otro tipo de bola e hizo carrera en la cantera del Madrid. De sangre alavesa, su pundonor, garra y polivalencia devinieron en que le pusieran el mote de 'Puyol' por su parecido al carismático ex zaguero, capitán y leyenda del Barcelona Carles Puyol. Pertenece a la camada que Guti hizo popular en juveniles. Compartió vestuario con Óscar, Fede Valverde o Achraf, ahora de moda en Dortmund y su competencia directa. Al ver que no contaría con demasiados minutos en el Castilla, decidió el año pasado fichar por Osasuna, "un club grande", resalta.

Lleva una temporada en Navarra y se ha consolidado como lateral, aunque ha catado todas las demarcaciones defensivas a lo largo de su trayectoria. Debutó en el primer equipo, concretamente en Copa del Rey, ante el Recreativo. En la actualidad se encuentra en Madrid, con su familia, de parón forzoso por la crisis del coronavirus. La reorganización de la temporada en Segunda B no le afecta en exceso, ya que Osasuna Promesas no estaba en posiciones de 'play off'. Si Arrasate le reclama para la reanudación de la Liga, Gorka se alista.

El confinamiento lo ha aprovechado para avanzar en sus estudios. "De pequeño mis padres me han inculcado la cultura de estudiar, y las mates y la informática siempre me han gustado", señala. "He tenido profesores muy buenos en esto y cuando pensé en hacer una carrera lo vi bastante claro. No me arrepiento, no me cuesta y son cosas que me gustan", afirma Zabarte. Siempre ha desarrollado su actividad universitaria a distancia, por lo que el método telemático no le ha pillado de nuevas. "Ahora he podido seguir mejor las clases. La pandemia me ha venido bien en ese sentido [bromea]. En el lado futbolístico, no le ha venido bien a nadie", cuenta el defensa, que hasta la fecha mantenía contacto directo con su jefe de estudios y hacía sus exámenes en Navarra. "La UPM me ha facilitado mucho cambiar los exámenes, adaptarlo a mis horarios de entrenamiento... Estoy agradecido", dice.

No es el único que compagina deporte y libros en Osasuna Promesas. "Casi todos estudiamos", concreta. Desconoce por qué no pasaba lo mismo en el Castilla, si es por diferencia salarial o la cercanía con el profesionalismo, aunque su recuerdo del Madrid es gratísimo, entidad a la que ha pertenecido desde infantiles. "Estuve allí ocho años, y me han ayudado mucho. En el Real Madrid son grandísimos profesionales que hacen muy bien su trabajo. Me fui a Osasuna, que es un grandísimo club, porque creía que podía tener más posibilidades de ser profesional. Quiero seguir trabajando", explica.

Su rutina es sencilla, aunque intensa: desayuno, entrenamiento, gimnasio, almuerzo, descanso, estudio, otra vez gimnasio, piscina o recuperación y vuelta a estudiar hasta la noche. "No son cosas de memorizar, sino de entender. No hace falta dedicarle mucho tiempo si lo entiendes", señala Gorka acerca de la dificultad de su carrera. Los números se le dan bien a desde pequeño. Desde luego, el golf tiene mucho que ver con trazar líneas, la geometría y el cálculo de distancias, y en este deporte destacó Zabarte, campeón de España alevín en 2013. "Cuando los estudios no tenían tanta exigencia podía compaginarlo con el fútbol y el golf a la vez, pero ya apenas juego. Llevaré seis o siete meses sin hacerlo. Es algo que aprendes de pequeño y no se te olvida. Creo que seguiría teniendo buen nivel", asevera.

Osasuna y estudios ocupan su cabeza y su esfuerzo. Le gustaría formarse en un campo muy demandado en la actualidad, como es el análisis de fútbol. Ahora que el 'big data', la metodología científica y la tecnología y sus distintas aplicaciones han demostrado su efectividad, los clubes se afanan en incorporar el análisis a sus direcciones deportivas a través de la creación de equipos, uso de herramientas y 'apps'. "Son campos en los que quiero formarme. Ahora mismo soy autodidacta, no es algo en lo que hayamos profundizado aún, sí se hace en cuarto. La IA y el 'machine learning' son aspectos que me interesan. Estoy empezando, leyendo muchos artículos, interesándome por APIs. Me gustaría dominar el análisis de vídeo, creo que por ahí se puede ganar un salto de calidad", explica.

Cuenta que Osasuna hace un uso pormenorizado de la tecnología y utiliza herramientas muy implantadas a nivel profesional. El jugador, en lo particular, se muestra interesado por el nivel del dato con el que cuenta nuestro laboratorio ProFootballDB. Según ProFootballDB, Zabarte es el lateral derecho con más intercepciones de Segunda B, con 7,26 intercepciones por 90 minutos. En cuanto a recuperaciones, es el tercero, con 12,61 por 90 minutos. El 'big data' pone de manifiesto el buen rendimiento del prometedor futbolista. "Osasuna es un club muy involucrado en ese aspecto y analiza bien todos los posibles escenarios de mejora", añade.

Claro que, aunque no descarta en un futuro dedicarse a este oficio tan demandado en el fútbol, su prioridad, meta, objetivo y sueño es ser jugador profesional. Y se ve con posibilidades. "Mi ambición es del 100%, y estoy en un grandísimo club donde creo que puedo dar ese salto cuanto antes. Creo que llegar a la élite depende del futbolista, depende de mí. Me veo en Primera en algunos años", afirma Zabarte, que asiste a la revolución de los laterales que actualmente experimenta el juego moderno. Alexander-Arnold y Robertson en el Liverpool, Achraf y Guerreiro en el Borussia, el sistema de carrileros del Atalanta... El lateral hace tiempo dejó de ser una mera pieza en un engranaje defensivo, sino que su funcionamiento es básico para un correcto desarrollo colectivo e integral. Jugadores como Roberto Carlos o, todavía en mayor medida, Dani Alves abrieron la senda del lateral como jugador total.

"Los laterales son piezas fundamentales en todos los equipos. En el primer equipo, Nacho Vidal y Estupiñán tienen mucho recorrido ofensivo, pero también defensivo. Tienen que ser fuertes, verticales y profundos. Creo que en Osasuna es algo que se hace a la perfección", razona Zabarte, que domina el funcionamiento defensivo por sus conocimientos y experiencias como central. Se suelta también en ataque. "Es algo a lo que un lateral no puede renunciar. También tienes que estar bien físicamente para repartir esfuerzos y escoger subidas", admite. En este sentido, elogia a Achraf, un cañón en Bundesliga y Champions por su impacto en Dortmund: "Jugué con él en los juveniles del Madrid y es un grandísimo jugador. Un fuera de serie con un físico espléndido. Su despliegue le da mucho para ser determinante. En Dortmund tiene menos de responsabilidad defensiva y se nota".

¿Está el fútbol virando a un uso preponderante de tres centrales y dos carrileros abiertos? "Creo que las defensas están creciendo en ese sentido, cada día son más defensas de tres, o de cinco, es lo mismo. Aunque nosotros en Osasuna utilizamos un 4-4-2 o un 4-3-3. Realizamos un juego parecido al del primer equipo, de intentar hacer daño a la primera, en cualquier momento, filosofía de fútbol directo", resalta Gorka Zabarte, que espera con ansias la temporada que viene (salvo que le llame Arrasate). Podrá matar el tiempo con la Bundesliga y también aguarda la reactivación del resto de campeonatos. "Veo bastante fútbol por la tele, Primera, Segunda, Segunda B para estar estudiar rivales. Es importante estar pendiente", asegura este proyecto de futbolista... y analista.