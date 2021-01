Gorosito, aliviado por superar el grado de presión de Olimpia

El entrenador argentino Néstor Gorosito, campeón del Torneo Clausura paraguayo con Olimpia en apenas nueve partidos, afirmó que nunca tuvo tanta presión en contra en su tarea en tan poco al frente de un equipo.

Olimpia, el equipo más laureado del fútbol paraguayo, se consagró campeón del segundo torneo de la temporada con Gorosito en la banca tras derrotar por penaltis a Guaraní luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Y fue el noveno partido desde su llegada en reemplazo de su compatriota Daniel Garnero, con quien el 'Rey de Copas' ganó cuatro torneos en 2018 y 2019 hasta que Cerro Porteño, su tradicional rival, quebró esa campaña ganando el Apertura 2020.

"Llegamos y ni bien asumimos había una turbulencia terrible, es como subir en un avión en medio de la tormenta, y transitamos la tormenta de la mejor forma que podíamos, con sinceridad y con hidalguía", declaró Gorosito.

En rueda de prensa tras la final del Clausura, admitió que "uno sabe que tiene que ganar en un club gigante", pero que necesita más tiempo para corregir altibajos sin influencia de las redes sociales en su tarea.

"Hay mucha gente enojada y con razón porque lo ganábamos los partidos, que Olimpia tiene que ganar todo y todo lleva su periodo de adaptación", manifestó Gorosito, que en la fase regular ganó dos encuentros, empató uno y perdió tres.

Y en la Liguilla final conquistó tres triunfos, dos de ellos por penaltis tras registrarse una paridad en los 90 minutos.

"Tenemos que tener mayor regularidad y para eso se necesita mayor tiempo de trabajo, el equipo ha ido mejorando, y la idea es hacer buena Copa Libertadores", agregó sobre el próximo compromiso internacional de su equipo.

El título del Clausura clasifica a Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores, a la fase de grupos de la edición 2021 del torneo de clubes más importante del continente.

"Nunca me ha pasado, es la primera vez que me sucede una cosa así, me ha sucedido que me han criticado una vez que trabajé, pero no antes de trabajar", remarcó Gorosito con relación a las críticas que ha recibido por el rendimiento de sus jugadores.

El título del Clausura se suma al de la Copa de la Superliga Argentina que el ex jugador de River Plate y de Universidad Católica de Chile ganó antes, en 2019, con Tigre, con el que fue finalista de la Copa Sudamericana en 2012.