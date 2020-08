Gorostidi agradeció sus enseñanzas a Xabi Alonso

Gorostidi, de 24 años, jugó las últimas cuatro temporadas en el filial de la Real Sociedad, el Sanse, con el que la pasada campaña llegó a ser el capitán de la plantilla dirigida por Xabi Alonso en Segunda B. En total, el futbolista guipuzcoano disputó en cuatro años un total de 90 partidos y marcó once goles.

"Xabi Alonso ha sido un gran jugador y es muy buen entrenador. Comparto puesto con él y entre otras cosas me ha enseñado a leer los partidos, posicionarme, anticipar el juego y esperar el balón, pero sobre todo me ha ayudado con la autoconfianza, a estar mentalmente siempre fuerte y no bajar los brazos", dijo Gorostidi, en conferencia de prensa, tras ser presentado como nuevo jugador alfarero.

El joven centrocampista vasco reconoció que los primeros días en el Alcorcón están siendo "duros porque las pretemporadas son exigentes".

"En cuanto a compañeros y cuerpo técnico, las relaciones son muy buenas y es una gozada estar aquí. Me he encontrado un vestuario muy familiar, un ambiente increíble y así es mucho más fácil integrarte", confesó.

"El Alcorcón es un equipo humilde y trabajador, pero también con ambición", comentó Gorostidi, que reconoció que su decisión de fichar por los alfareros la tomó al escuchar los consejos de la Real Sociedad.

"Me hablaron muy bien de este club, que es muy parecido a la Real Sociedad en cuando a familiaridad. Venir aquí para jugar en Segunda es un premio al trabajo realizado. He tenido lesiones otros años, poca continuidad y dar este salto es un premio a la insistencia. El trabajo y la ilusión siempre traen cosas positivas", comentó.

Para Gorostidi "salir de casa no es fácil después de 13 años", pero este nuevo reto lo afronta "con ilusión y mucha tranquilidad".