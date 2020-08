Gouiri amarga el estreno de un bravo Lens

El Allianz Riviera acogió el apasionante duelo entre el Niza y el Lens en la primera jornada de la Ligue 1. Todos los ojos estaban puestos en el conjunto visitante, que se estrenaba en la categoría de oro del fútbol francés.

Y no pudo empezar de mejor forma. Apenas once minutos después del pitido inicial del partido, Gaël Kakuta estrenó el marcador desde los once metros. No le tembló el pulso al centrocampista del Lens, que le pegó con seguridad para superar a Benítez bajo palos.

Pero muy poco le duró la alegría al Lens, justo los 12 minutos que tardó Amine Gouiri en encontrar la portería rival y devolver la igualdad inicial al luminoso.

Una de las acciones más espectaculares del partido la pudimos disfrutar justo antes del descanso, cuando Kakuta se sacó de la manga una 'virguería' espectacular en una baldosa que dejó clavado a Claude Marice.

Con la segunda mitad ya en marcha, los chicos de Franck Haise siguieron mostrando su bravura, pero la zaga rival sacaba uno a uno cada balón peligroso. Hasta que Gouiri volvió a hacer acto de presencia y elevó hasta el segundo tanto la distancia del Niza en el marcador.

El héroe del partido volvió a superar a Leca para firmar un doblete personal impecable y le regaló al Niza los primeros tres puntos de la temporada, lo que permite al equipo situarse en tercera posición.