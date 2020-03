Gourcuff se alinea con Villas-Boas y pide que la próxima Ligue 1 comience en febrero

Aunque por lo pronto solo han sido algunas voces, ya hay quien en Francia aboga por que la próxima temporada se aplace hasta principios de 2021. Esta semana lo hizo André Villas-Boas, del Olympique de Marsella, y este domingo incidió en ello el técnico del Nantes Christian Gourcuff.

En una entrevista para 'AFP', el preparador francés explicó que empezar la próxima Ligue 1 en febrero sería lo más lógico parar tiempo con el que acabar la presente temporada y además ajustarse al Mundial de Catar, que se celebrará en diciembre de 2022.

"El fútbol es un deporte de verano. Comenzar la Ligue 1 en invierno requeriría un cambio enorme de las mentalidad en Europa. En invierno las condiciones son terribles para jugar. Es una tradición que hemos mantenido durante mucho tiempo, y las condiciones son ideales en verano, sobre todo cuando jugamos de noche", señaló Gourcuff.

De este modo, también habría margen para finalizar la presente campaña. Se habla de jugar en verano, pero esto es una incógnita que se despejará con el avance de la pandemia: "Sería un buen momento para comenzar la siguiente temporada en febrero. Así tendríamos tiempo de terminar este curso y prepararnos".

No obstante, el entrenador del Nantes le quitó hierro al asunto y reseñó que lo primero es la salud: "Que vuelva la competición es algo secundario comparado con la cuestión sanitaria. Aun así, no sé por qué no se podría terminar la temporada. También hay que tener en cuenta que hay aspectos económicos en juego, aunque ni los controlo ni me interesan".