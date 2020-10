Gracia aparcó el objetivo europeo para centrarse en el partido a partido

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró este sábado que el Villarreal, al que visitan este domingo en la Liga, es un equipo que aspira a clasificarse para la Liga de Campeones, pero apuntó que esperan tener un buen resultado en La Cerámica, como ya hicieron en el campo de la Real Sociedad.

"Al Villarreal lo veo bien, con una situación similar en la clasificación a la nuestra, con una plantilla de nivel, que el año pasado fue quinta y este año con los refuerzos son aspirantes a puestos de Champions", explicó en una rueda de prensa donde se mostró seguro de que será un rival muy exigente.

"Al equipo lo veo muy bien, muy animado, muy ilusionado con el trabajo que está haciendo y desde que se han reincorporado los internacionales con más vitalidad. Estamos muy animados de cara al partido y con muchas opciones de hacer las cosas bien y conseguir un buen resultado", apuntó.

El entrenador navarro recordó que se trata de un partido de rivalidad, con ex jugadores en ambos equipos y se mostró seguro de que un buen resultado y una buena imagen permitirán a la afición resarcirse de los disgustos que puedan tener por temas extradeportivos.

"A nuestra afición lo que más le ilusiona es ver a su equipo competir bien y obtener un buen resultado, que cada vez seamos un equipo más constante, más fiable y que cada día se sientan más orgulloso de estos jugadores", añadió.

"El reto del equipo es pelear cada partido y no Europa"

Además, Javi Gracia aseguró que el objetivo del equipo, vista la configuración final de la plantilla, no puede ser clasificarse para la Liga de Campeones ni si quiera para la Europa League, aunque no renuncien a hacerlo.

"Creo que los retos y los objetivos de este equipo son de pelear cada partido y cada día y veremos dónde somos capaces de llegar. No ha dicho nada que no pensemos el resto y no quita ni un ápice de ambición por dejar al Valencia lo más alto posible pero las circunstancias son la que son", señaló.

También tuvo tiempo Gracia de referirse a la situación de Geoffrey Kondogbia en el equipo: "Murthy me aseguró que Kondogbia se quedaría en el equipo. Me dijo que no me preocupara, que seguiría con nosotros".

El entrenador ha señalado en varias ocasiones desde que llegó al cargo que habría que ver las incorporaciones que hacía el club para establecer un objetivo realista y finalmente, el mercado se cerró sin ningún fichaje y con los únicos refuerzos del regreso de jugadores cedidos.