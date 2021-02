Gracia cree que, al descanso, no merecieron ir perdiendo

El Valencia empató 1-1 ante el Athletic en Liga y, si bien Balenziaga cree que los suyos podrían haber marcado el 2-0 para encarar su triunfo, el técnico 'che', Javi Gracia, sostiene que no merecieron ir perdiendo al descanso, pues los 'leones' apenas crearon ocasiones.

"En la primera parte, claro que hemos salido a ganar. La actitud se ha visto en el campo. El rival no nos ha tirado a portería. Con más tiros que el rival, con más presencia que el rival, creo que nos hemos ido injustamente perdiendo al descanso. Podíamos hacer cosas mejor, pero el equipo no ha salido mal", aseguró.

En líneas más bien generales, analizó: "En la primera parte, nos hemos ido con desventaja en el marcador, pero el rival no nos había tirado. No habíamos sufrido agobio. En la segunda parte, hemos tenido más dudas al inicio y, conforme ha avanzado el partido, hemos hecho el gol a balón parado y hemos podido hacer algún gol más. El equipo nunca ha renunciado a ganar, no hemos hecho cambios para aguantar el empate".

Sobre si el esquema que puso en liza será habitual, explicó: "Para este partido, he utilizado el mismo once; para el siguiente, ya veremos. Tengo que valorar el trabajo de mis jugadores. Siempre suceden cosas durante la semana, por lo que algún jugador pueda no estar disponible u otro se encuentre mejor. No renuncio a repetir este once, pero tampoco confirmo que lo vaya a hacer".