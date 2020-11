Gracia defendió a Kondogbia: "Es una buena persona y conmigo se portó bien"

El entrenador del Valencia Javi Gracia señaló en rueda de prensa que le gustaría que su equipo fuera más "sólido y consistente" y no tuviera que realizar los sobreesfuerzos que ha tenido que hacer para remontar marcadores adversos desde los primeros minutos en muchos de los encuentros disputados esta temporada.

"No estamos comenzando tan bien como luego, en el desarrollo de los partidos, el equipo se comporta. A mí no me gusta que el equipo mejore su nivel cuando las cosas van mal porque así hay pocas opciones de lograr buenos resultados. Me gustaría ser un equipo mas sólido y consistente, y en ellos estamos, en tratar de mejorar el inicio de los partidos, no conceder tanto en esos primeros minutos pero también a lo largo de todo el partido. Es algo a mejorar", admitió.

El técnico elogió al Atlético de Madrid, rival al que se enfrentan este sábado en Mestalla, del que destacó que "es uno de los equipos que mejor esta jugando esta temporada, que más muestras de solidez ha dado, todavía no ha perdido, es un equipo muy fuerte por encima de sus individualidades, que son muy buenas". "Más allá de su potencial nosotros también estamos en un buen momento, con la confianza de jugar en casa y poder conseguir un buen resultado", añadió.

Delante tendrá posiblemente como titular Geoffrey Kondogbia, quien forzó para marcharse al Atlético tras acusar al presidente Anil Murthy de mentiroso. Un lío que el técnico valencianista no quiso echarle en cara. Al contrario.

"Es un jugador del rival, no es nuestro, creo que por la disponibilidad de jugadores para el siguiente partido y dado de que no puede jugar en Euorpa creo que puede disponer de minutos y es un rival más. Es un ex jugador nuestro. Si lo veo, lo saludaré. El tiempo que estuvimos juntos conmigo se portó bien. Es un gran profesional, una buena persona y conmigo se portó bien. Es un rival y voy a hacer todo lo posible para anularlo si juega", expresó el navarro.

Gracia admitió que deben entrar a los partidos mejor de lo que lo han hecho hasta hora y no conceder tanto en defensa, ya que al Atlético de Madrid es muy difícil hacerle gol, puesto que solo han recibido dos tantos en contra.

"Hacerle ocasiones a un equipo que defiende como el Atlético es complicado, por eso tenemos un motivo más para tratar de comenzar mejor el partido, porque nos vamos a tener siempre las posibilidades de darle la vuelta o empatar. Trataremos de mejorar eso y mantener nuestras opciones en los desarrollos de los encuentros, en los que el equipo ha dado muestras de poder generar esas opciones y hacer gol. Hay que tratar de ser mas sólidos en defensa y conceder menos al rival no solo al principio sino durante todo el partido", recalcó.

El entrenador valencianista destacó el trabajo realizado por Diego Simeone en el Atlético y valoró que este año ha mejorado mucho ofensivamente sin perder su característico potencial defensivo.

"Tiene mucho mérito todo el trabajo que está haciendo, como ha ido año tras año compitiendo a un grandísimo nivel. Mañana nos enfrentamos a un equipo muy diferente al del año pasado, con muchas variantes en ataque que le hace ser mas dominador, tener más posesión, estar mas en campo contrario y además han encajado dos goles y les hace seguir en esa dinámica tan buena defensiva. Es un partido súper exigente y trataremos de prepararlo de la mejor manera para tener alguna opción de ganar", afirmó.

Gracia avanzó que el delantero internacional uruguayo Maxi Gómez ya está recuperado de sus problemas físicos, por lo que entrará en la convocatoria y podría retornar al once inicial, en el que también podrían entrar Gonçalo Guedes y Manu Vallejo, a los que elogió por su trabajo.

"Guedes es un jugador con el que estoy contento, siempre lo he estado haya jugado más o menos. Si juega, no lo va a hacer por ausencia de otros jugadores sino por méritos propios y porque puede jugar en diferentes posiciones, y es una clara opción para el equipo de mañana. Manu ha intervenido mucho más como recambio que de inicio, pero ya dije la pasada semana que mi confianza en él iba en aumento y tras el último partido todavía con más motivo. Hace muchos méritos cada vez que interviene", finalizó.