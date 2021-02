Gracia defendió su criterio para decidir quién juega

Para Javi Gracia, todos los jugadores son igual de importantes. Quiso dejarlo claro justo antes del encuentro ante el Getafe.

"Mis decisiones son las que son y hablan por sí mismas, elijo a los que creo que están mejor", destacó en una rueda de prensa.

"No hago distinciones entre recién llegados y los que estaban. Elijo a los que considero que son mejores. No hay ningún motivo físico ni de otro tipo, simplemente una elección de jugadores", añadió el entrenador.

Gracia señaló que se enteró que la llegada de Francisco Ferreira 'Ferro', Christian Oliva y Patrick Cutrone el mismo día que empezaron a llegar a la ciudad.

"Intentando evitar cualquier polémica, ya os dije que son mis jugadores y los voy a defender a capa y espada pero los minutos son los que son y le daré opción al que crea que nos pueda ayudar", explicó.

El técnico explicó que, más allá de una conversación telefónica tras el partido contra el Madrid, no ha hablado con el presidente Anil Murthy desde que se fue a Singapur hace unas semanas pero dijo que lo ve como algo normal y confirmó que sigue sin haber hablado con Peter Lim, máximo accionista del club.

Gracia no quiso desvelar si hay una opción en su contrato que le permita tanto a él como al club no cumplir la siguiente campaña del mismo. Señaló que, pese a que no le corresponde a él valorar su trabajo hasta ahora, "en una situación difícil" como la de ahora, "hay una serie de activos dentro de la plantilla que se están revalorizando", aunque dijo que espera que mejoren los resultados.