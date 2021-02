Gracia destacó a Kang-In Lee y Coudet se mojó sobre la expulsión

El Valencia acabó consiguiendo tres puntos fundamentales en Mestalla ante el Celta, en un partido que se decidió en el tiempo de prolongación y gracias a la magia de un futbolista, Kang-In Lee.

"Kang-In Lee lleva tiempo pidiendo paso y a un nivel muy alto, nos ha aportado mucho a lo largo del partido. La situación de los puntas era importante en el trabajo defensivo y lo ha hecho muy bien, luego en ataque ha ayudado a la circulación, ha ofrecido un gran nivel", señaló Javi Gracia en rueda de prensa.

Gracia valoró que el Valencia mostrara "interés e intención de querer sacar el partido hacia adelante". Y Manu Vallejo, autor del 1-0 y protagonista pospartido, confirmó lo que ocurrió en su tan importante gol.

"Se la quería dar a Gayà, para cuando le pego bien y no entra, ha servido para ponernos por delante que es lo importante", subrayó el ex del Cádiz.

El análisis de Coudet fue distinto. El argentino señaló que el Celta no está "en buena dinámica". "No somos capaces de encadenar varios partidos, hay que darle continuidad a lo que hacemos bien, de nada vale ir a Getafe y verlas venir. Salir desde el minuto 0 con intensidad y demostrar que queremos ganar", indicó.

"No vi la repetición. Mi interpretación, que no quiere decir que sea real, es que no hay infracción. El delantero se va con el balón para afuera y llegaban dos defensores nuestros. La interpretación de último recurso me parece que no (sirve)", dijo sobre la expulsión a Rubén Blanco.

Por su parte, Nolito vio la derrota como "demasiado castigo" para los gallegos. "Así es el fútbol. Tuvimos la mal suerte de quedarnos con un tío menos y es una putada, con perdón de la palabra", finalizó el extremo del Celta.