Gracia lamentó el momento del penalti: "Nos hizo mucho daño"

El entrenador del Valencia Javi Gracia afirmó que su equipo quiere "ganar el partido contra el rival que sea" y que el Barcelona, con el que empató (2-2) este sábado en el Camp Nou, no es una excepción.

"Nosotros estamos pensando siempre en el lado positivo de las cosas y trabajamos siempre con ese espíritu. No sé si este encuentro va a ser un punto de inflexión, pero en los últimos partidos hemos estado más cerca de ganar que de perder", añadió Gracia en rueda de prensa.

Gracia habló de los altibajos de su equipo: "Nosotros queremos ganar todos los partidos desde el minuto uno, pero no en todos los partidos hemos sido tan constantes. Pero también tenemos un equipo joven que debe seguir aprendiendo y mejorando cada día".

Sobre la acción del penalti de Gayà sobre Griezmann, fue conservador: "No entro a valorar la decisión arbitral, sí me quedo con el momento, porque nos hizo daño porque fue en el último minuto. Parecía un empujón, luego por un contacto... realmente no la he visto bien. Pero lo importante y con lo que me quedo es que no nos ha descentrado".