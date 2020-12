Gracia lamentó la falta de acierto de su equipo

Javi Gracia se mostró "satisfecho" por "cómo se ha competido" en un partido ante el Eibar del que dijo que era consciente de que "iba a haberlo que jugar con una gran tacticidad, ya que el Eibar es el equipo que más cerca del área juega y había que salvar la presión".

Gracia señaló que en la primera parte el Valencia "ha jugado mejor que en la segunda" y opinó que "las ocasiones más claras" habían sido para sus jugadores, entre ellas una de Maxi Gómez y la de Kevin Gameiro en el último minuto. Por ello valoró que "el rival jugando en casa" les había hecho alguna ocasión, pero el conjunto ché "ha estado siempre bien defendido y la insatisfacción viene de no haber puntuado de tres en tres".

Preguntado por las ocasiones tras los saques de falta en las que sus jugadores habían incurrido en fuera de juego, Gracia dijo que esa manera de sacar las faltas en otras ocasiones "nos ha dado gol" y que en los próximos partidos se seguirá viendo a alguno de sus jugadores en "fuera de juego, pero que no sea el que vaya a finalizar y que consiga que la línea rival se rompa", por lo tanto consideró que "no es que los jugadores no se enteren".

El mister valencianista consideró que en la primera parte su equipo: "Ha jugado donde queríamos, con ocasiones para ponernos por delante". "En este campo- añadió el entrenador navarro- en las condiciones en las que estaba, el equipo ha competido muy bien".

Gracia reconoció que su equipo "puede mejorar", si bien el partido de este lunes era el que tenían previsto. "Con poco acierto en las ocasiones más claras, no lo hemos podido conseguir" se lamentó el técnico, quien aclaró que "aspiro cada día a ir mejorando".

Finalizó señalando que en los primeros partidos de la temporada fue el primero en reconocer que estaban consiguiendo puntos "pero no estábamos siendo superiores al rival". Por contra ahora considera que el Valencia está "más cerca de ganar o de conseguir más puntos" y su equipo está "mejorando y eun una línea ascendente" y confía en que a corto plazo dicha mejora les permita "sumar de tres en tres y estar mejor clasificados".