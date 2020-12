Gracia reconoció que al equipo todavía le queda mucho por mejorar

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró en rueda de prensa que el equipo mantiene una progresión positiva y una mejoría en las últimas semanas especialmente en el aspecto defensivo, aunque dijo que siente que a pesar de ser "insuficiente", también el camino para estar satisfechos dentro de poco.

"Ya no concedemos tanto y tampoco de inicio y estamos compitiendo más minutos a un nivel un poco más alto. Me gustaría dar valor a cosas que conseguimos. Los resultados son consecuencia de un trabajo", indicó en una rueda de prensa.

Gracia no quiso entrar en el debate de si el equipo debe jugar mejor porque señaló que son unas valoraciones muy subjetivas y también que son términos absolutos.

"Siempre aspiramos a mejorar en todas las fases del juego y eso debe estar siempre presente, pero hay que entender que los condicionantes del partido del Eibar son unos y los del Athletic son otros", explicó.

Para ese choque dijo que van a tratar de tener más iniciativa y que entiende que tendrán más posesión que en el último partido y del Athletic dijo que es un equipo que ha hecho 12 goles y ha encajado 12 y que también concede ocasiones al rival.

"Es un equipo con historia, con potencial, a la espera de jugar la final de Copa y de coger una racha de resultados positivos que le ayude a estar en una zona más tranquila y más ambiciosa", analizó el entrenador navarro.

"Estoy de acuerdo en la importancia del partido, cuanto más arriba estemos en la tabla mejor, nos ayudaría en confianza y tranquilidad pero en estos momentos mas que preocuparse por el puesto, hay que preocuparse por las cosas que a medio y largo plazo nos va a hacer estar lo más arriba posible", señaló.

"Queremos sumar tres puntos y hacerlo de manera consecutiva. La dificultad está en todos los partidos así como la opción de sumar los tres puntos", añadió.

Gracia se felicitó por no haber recibido ningún tanto en el último encuentro ante el Eibar y cree que eso les puede ayudar. "Es un paso adelante no solo por el hecho de acabar sin encajar, sino porque éramos un equipo de conceder goles en los inicios y notábamos que teníamos que entrar mejor. Es un paso adelante que no queremos perder", apuntó.

El entrenador navarro dijo que no se plantea acabar la jornada en puestos de descenso. "No lo creo. Hay que mirar hacia arriba y ser positivos antes del partido, después ya veremos. No quiero contemplar la posibilidad de no ganar", indicó.

Además, confirmó que podrá disponer de Denis Cheryshev tras haber superado el COVID-19 y avanzó que José Luis Gayà podría regresar en la próxima jornada contra el Barcelona, así como que varios jugadores del Mestalla pueden entrar en la convocatoria para el partido anterior de Copa del Rey ante el Terrassa.